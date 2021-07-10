مخترع سوري يطلق منظومة تدفئة هيدروجينية أولى من نوعها

العالم-سوریا

زهران الحاصل على براءتي اختراع في توليد هيدروجين النقي، أفاد بأن المنظومة الحالية “منظومة التدفئة الهيدروجينية الخضراء” التي تم العمل عليها لاستثمار الهيدروجين تغني عن الوقود نهائياً وهي صديقة للبيئة ومؤتمتة تعمل عن طريق نظام تدفئة المنزل الذكي بواجهة الكترونية على جهاز (الاندرويد) يحدد المستخدم من خلالها ساعات تشغيل المنظومة، وفق ما ورد في صحيفة “الثورة”.

وأضاف زهران أن مراحل عمل المنظومة تبدأ من دخول الماء إليها عن طريق فلتر مكون من السيللوز والريزين لتقطيرها عن طريق سحب الكلس والشوائب لتصل بعدها إلى الخزان المغذي للخلية التي تقوم بدورها بفصل الماء كهربائياً، وبعد الحصول على غازي (الهيدروجين والأوكسجين) وضغطتهما وتخزينهما ضمن خزانات المنظومة يتم جمعهما بجهاز “السولار” الذي تتم من خلاله عملية التدفئة عن طريق تسخين المياه وتوزيع الهواء الساخن الناتج عن عملية الاحتراق الصديقة للبيئة.

وأشار أن عملية توليد وتخزين الوقود الهيدروجيني تتم عن طريق ألواح الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة دون الحاجة لاستخدام شبكة الكهرباء العامة، إلا في حالة استهلاك مضاعف لكمية الغاز المخزنة مسبقاً.

كما نوه زهران أنه بالإضافة لتسخين المياه هناك استثمار آخر للمنظومة متمثل ببديل غاز الطهي، حيث يتم جمع غازي (الهيدروجين والأوكسجين) على فرن البوتوجاز، موضحاً أن الهيدروجين غاز نظيف وطاقته الحرارية تعادل 3.5 أضعاف أي طاقة حرارية لأي غاز أو وقود.