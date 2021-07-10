القبض على 10 أشخاص من مروجي المخدرات والعملة المزيفة بدمشق

العالم-سوريا

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظة ريف دمشق ويخفيها في منزله الكائن بمحلة جرمانا تمكن الفرع وبعد المراقبة الدقيقة لمنزل المشتبه به من إلقاء القبض عليه وعلى فتاة كانت موجودة في منزله.

وأوضحت الوزارة أنه وبتحري منزل الموقوف عثر فيه على كمية 100 غرام من مادة السيلفيا المخدرة و20 غرام كوكائين مخدر و200 حبة مخدرة نوع كبتاغون و75 غراماً من مادة الحشيش المخدر وميزان إلكتروني مبينة أنه وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وإخفاء كمية أخرى من مادة السليفيا المخدرة وزنها 900 غرام وبدلالته تم العثور على الكمية المذكورة ومصادرتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد ورود رسائل واتصالات على جوال المقبوض عليهما من عدة أشخاص يطلبون منهما شراء مواد مخدرة ونصب فرع مكافحة المخدرات كمائن عدة أدت لتوقيف 8 أشخاص من متعاطي المواد المخدرة.

وبينت الوزارة أنه تم توقيف شاب وفتاة في محلة باب توما أثناء حضورهما على متن سيارة نوع (هونداي أفانتي) لشراء مواد مخدرة وتوقيف شابين وفتاة على متن سيارة نوع (كيا سيراتو) في محلة باب توما والعثور فيها على كمية غرام ونصف من مادة السيلفيا المخدرة وتوقيف شخصين في محلة (الأزبكية) أثناء حضورهما لشراء كمية من مادة السيلفيا المخدرة.

ولفتت الوزارة إلى توقيف شخص بعد العثور على محادثات في جوال أحد المقبوض عليهم وهو يتفق معه على شراء مبلغ خمسين مليون ليرة سورية مزورة من فئة الخمسة آلاف واستلامه للمبلغ المزور بالإضافة لكميات من المواد المخدرة مبينة أنه وبالتحقيق معه اعترف بحيازته وتعاطيه المواد المخدرة وقيامه بترويج القطع النقدية السورية والأمريكية المزيفة لقاء المنفعة المادية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم جميعاً ومصادرة المواد المخدرة وأن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.