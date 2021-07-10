عباس يلتقي الرئيس التركي في أنقرة

وبحث الجانبان في الاجتماع آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان عقب اجتماعهما الثنائي، اجتماعا آخر موسعا يضم الوفدين الفلسطيني والتركي.

ويرافق عباس في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.