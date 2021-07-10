بالفيديو.. ترشيح رئيس مجلس الشيوخ في هايتي للرئاسة

العالم – الامريكيتان

أزمة سياسية تواجهها هايتي بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس لأن دستورها لا ينص بشكل واضح على من يجب أن يتولى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.

مجلس الشيوخ في هايتي، الذي يضم حاليا ثلث أعضائه المعتادين البالغ عددهم ثلاثين نائب، رشح رئيسه جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا للبلاد.

رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف تولى بالوكالة مقاليد السلطة حتى الآن واعلن حالة الطوارئ. وقال وزير الانتخابات إن جوزيف سيحتفظ بهذا الدور حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر القادم.

وإحدى آخر المبادرات السياسية من الرئيس قبل اغتياله كانت تعيينه رئيس الوزراء أرييل هنري. لكن الاغتيال وقع قبل ان يؤدي اليمين ولم يتولى المنصب.

الحكومة الهايتية طلبت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات إلى هايتي للمساعدة في تأمين مواقع استراتيجية خشية تعرضها للتخريب في أعقاب اغتيال الرئيس.

الولايات المتحدة رفضت طلب هايتي إرسال قوات رغم تعهدها بالمساعدة في التحقيق. ولابد وأن يوافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي.

يأتي ذلك في وقت تَواصل التحقيق في اغتيال الرئيس مويس فيما لا يزال الغموض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها ثمانية وعشرون مسلحا، هم ستة وعشرون كولومبيا وأميركيان من أصل هايتي.

وقالت الشرطة الهايتية انها اعتقلت خمسة عشر كولومبيا وأميركيين اثنين من أصل هايتي موضحا أن ثلاثة كولومبيين قتِلوا وأن ثمانية آخرين لا يزالون فارين.

وأضافت الشرطة أنها ضبطت الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون وقالت ان لديها المنفذين العمليين وتبحث عن المدبرين.

وهايتي غارقة في أزمة مؤسساتية حيث لم ينظم مويس انتخابات منذ وصوله الى السلطة في مطلع العام الفين وسبعة عشر وليس هناك برلمان منذ كانون الثاني/ يناير العام الماضي.

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