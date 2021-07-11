الكعبي للأميركان: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق

العالم-العراق

خاطب الشيخ أكرم الكعبي أمين عام حركة النجباء في العراق الأميركيين، قائلاً: "كيف نترككم وشأنكم وأنتم تحتلون أرضنا وتنتهكون سيادة بلدنا".

وأضاف الشيخ الكعبي "كيف نترككم وثأرنا معكم لم ينتهِ وقد قتلتم قادة النصر والتحرير جُبناً وغدراً".

وقال محذراً الأميركيين "لن نترككم وستبقى المقاومة شوكة في عيونكم حتى تحرير آخر شبر من أرض العراق من دنسكم".

وفي تغريدة له عبر موقع "تويتر" تابع الشيخ الكعبي: "عندما تصل الوقاحة بوزارة خارجية الشر الأميركية إلى أن تطلب من المقاومة في العراق أن تتركهم وشأنهم ليتركوها وشأنها: نقول لهم اتركونا وشأننا بمفهوم المقاومة، تعني أن ترحلوا من العراق، وتوقفوا تدخلاتكم السافرة والتخريبية في بلادنا فأكثر مشاكلنا بسببكم".

وأضاف في التغريدة "كيف نترككم وأنتم تحتلون بلادنا وتسرقون نفطها وخيراتها وتعبثون بمؤسساتها وكهربائها، الكل يعلم أنكم قد استحوذتم على كل محطات توزيع الكهرباء في العراق بعقد فاسد خسر البلد بسببه الكثير وأعاق توزيع الكهرباء بصورة صحيحة".\

وكانت "حركة النجباء" قالت قبل عام إن تحريك "داعش" في الأراضي العراقية، هو مقدمة للمشروع الأميركي الجديد في العراق.

وأشارت الحركة إلى أن نقل أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم قيادات من "داعش" من الأراضي السورية إلى العراق ليس إلاّ مقدمة لمشروع أميركا الجديد لزعزعة استقرار العراق.