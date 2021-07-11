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فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الاسرائيلي

فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الاسرائيلي
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من اجراءات لإجبار "إسرائيل" على وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقالت الخارجية في بيان صحفي يوم السبت، إن شعبنا الصامد في قطاع غزة يدفع اثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت اطفاله ومستقبل اجياله بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال عليه، وادى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الاساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي.

وأضافت: رغم عشرات التقارير التي اصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية محلية، إقليمية، دولية، والتي تشرح حجم معاناة شعبنا في قطاع غزة، ورغم المطالبات الأممية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتي كان اخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، إلا أن "إسرائيل" تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علما أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.

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فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الاسرائيلي

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