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ملف جماعة خلق الارهابية والدعم الغربي لجرائمها

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

ما الذي تخطط له جماعة خلق الارهابية عبر مؤتمرها السنوي من البانيا؟

العالم - مع الحدث

كيف يُفَسر الدعم الذي تتلقاه من عواصم غربية واعلام عربي رجعي مواكب؟ ماذا عن جرائمها المنظمة داخل ايران وخارجها لتبلغ 17 ألف شهيداً؟ هل فشلت كل محاولاتها لتشويه صورة الجمهورية الاسلامية منذ الثورة حتی الان؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من رئيس الرابطة الدولية للمحللين والخبراء السياسيين الدكتور محسن صالح، والباحث الاستراتيجي الدكتور هادي محمدي، والباحث بالشؤون الدولية الدكتور محمد حيدر.

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