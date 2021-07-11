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إعلان حالة طوارئ غير مسبوقة في ألمانيا بسبب هجوم إلكتروني !

إعلان حالة طوارئ غير مسبوقة في ألمانيا بسبب هجوم إلكتروني !
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن عملية قرصنة إلكترونية، تسببت بإعلان غير مسبوق لحالة طوارئ في ألمانيا.

العالم - اوروبا

وأوضحت إذاعة "دويتشلاند فونك" أن القراصنة هاجموا قبل أيام الشبكات الإلكترونية في مقاطعة أنهالت-بيترفيلد بولاية ساكسونيا-أنهالت (شرق البلاد)، ما دفع الإدارة المحلية إلى الإعلان بأنها مضطرة لتعليق عمل هذه الشبكات لمدة نحو أسبوعين.

ونقلت الإذاعة عن متحدث باسم الإدارة قوله إن أداء الشبكات الإلكترونية في المقاطعة "شُل عمليا"، موضحا أن قرار إعلان حالة الطوارئ اتخذ لضمان معالجة آثار الهجوم في أقرب وقت ممكن، في إشارة إلى أن الحادث أدى إلى تعليق دفع جميع المستحقات الاجتماعية والمعونات المالية أخرى في المقاطعة التي يناهز عدد سكانها 157 ألفا.

من جهتها أعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لأمن المعلومات أنها تشارك في الجهود التي تبذل لمعالجة آثار الهجوم.

وأشارت "دويتشلاند فونك" إلى أن القراصنة يشتبه بتورطهم في ارتكاب جريمة ابتزاز، فالحديث يدور عن تشفير بيانات يمكن فكه بعد دفع فدية.

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إعلان حالة طوارئ غير مسبوقة في ألمانيا بسبب هجوم إلكتروني !