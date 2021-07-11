محمود عباس يفرض 14 شرطا لعودة المفاوضات مع الاحتلال

العالم - فلسطين

وجاء في تقرير مطول للقناة الـ 12 العبرية، اليوم الأحد، أن قائمة الشروط التي سيقدمها رئيس السلطة الفلسطينية لنظيره الأمريكي، وكذلك سيقدمها لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هي مجموعة من الشروط بهدف استئناف المفاوضات مع تل أبيب.

وأكدت القناة أن أغلب تلك الشروط يرتبط بالضفة الغربية، على رأسها إعادة فتح مؤسسات مغلقة في القدس الشرقية، واستعادة الوضع القديم في المسجد الأقصى، ووقف إخلاء منازل المقدسيين في مدينة القدس، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات، وإخلاء البؤر الاستيطانية.

ومن بين المطالب الأخيرة للرئيس محمود عباس، وقف اقتحامات جيش الإحتلال لمدن الضفة الغربية، وإعادة أسلحة أخذت من الأجهزة الفلسطينية، إضافة إلى تجديد عملية لم شمل الأسرة، وزيادة رخص العمل في الاراضي المحتلة.

كما أكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس عباس طلب، أيضا، عودة شرطة السلطة الفلسطينية وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي، وتشغيل معبر البضائع على جسر الدميا وإصدار تصريح بإقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وكذلك تصريح بإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة أريحا.