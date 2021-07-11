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سوريا تجلي رعاياها من الهند بسبب انتشار كورونا

سوريا تجلي رعاياها من الهند بسبب انتشار كورونا
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصلت صباح اليوم الاحد، إلى مطار دمشق الدولي، طائرة الخطوط الجوية السورية في رحلة إجلاء الرعايا والطلاب السوريين، قادمةً من الهند، بعد تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا هناك.

العالم-سوريا

وبين المدير التجاري لمؤسسة الخطوط الجوية السورية لؤي حسن في تصريح لوكالة "سانا"، أن الطائرة التي وصلت صباح اليوم من الهند دلهي نقلت على متنها 208 ركاب أقلعت من الهند في الساعة 20ر5 فجراً بالتوقيت المحلي ووصلت مطار دمشق الساعة 50ر7 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف حسن أن عملية الإجلاء تمت تنفيذا للتوجيهات الحكومية المتضمنة إعادة العالقين في الهند جراء جائحة كورونا.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا دعا خلال اجتماعه الأخير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية.

ويقترب عدد حالات الإصابة في الهند بفيروس كورونا من حاجز الـ31 مليون إصابة.

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