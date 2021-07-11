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الصين تهدد بالرد الحاسم على عقوبات أمريكا ضدها

الصين تهدد بالرد الحاسم على عقوبات أمريكا ضدها
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعربت الصين عن احتجاجها الشديد على العقوبات الأمريكية الأخيرة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها.

العالم - اسيا والباسفيك

جاء ذلك بعد إدراج واشنطن 23 شركة صينينة في القائمة السوداء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة بتعميمها مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وتجاهل الحقائق، مرة أخرة أدرجت 23 شركة صينية في القائمة السلبية بذريعة حقوق الإنسان".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "هذا ضغط لا أساس له على الشركات الصينية وانتهاك خطير للقواعد الدولية الاقتصادية والتجارية. الصين تعارض ذلك بشدة".

وفي وقت سابق، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 30 شركة أجنبية، بما في ذلك عدد من الشركات الصينية.

وأشارت واشنطن داعية الى أن الشركات الصينية تورطت في "انتهاكات حقوق الإنسان" واستخدام "المراقبة عالية التقنية" ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من أفراد الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ.

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