شاهد.. السعودية تصنف الأول عربياً لعيش النساء!

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وغردت روعة اوجيه حول هذا الموضوع كاتبة:"السعودية تصنف أفضل دولة عربية للنساء في عام 2021.. وأنا صنفت نفسي أفضل كائن فضائي حاول يتعايش مع الاستهبال".

وجاء في تغريدة المنظمة الاوروبية السعودية حول هذا الموضوع::"تقرير؛ النصف الأول من 2021: لا بوادر للكف عن اضطهاد المرأة في #السعودية".

وكتبت صوفيا:"الحكومة ماتركوا كبيرة او صغيرة الا وشرعوا قوانين لقمع المرأة بها، بعض دول العالم قمع المرأة عندهم اجتماعي بالسعودية قانوني، تعنفها وتحرمها من الدراسة العمل العلاج الخ تقوم الحكومة بسجن الضحية والمجرم ببيته آمن".