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الحشد الشعبي يعثر على نفق ومضافات لداعش في الموصل

الحشد الشعبي يعثر على نفق ومضافات لداعش في الموصل
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

عثرت قوات الحشد الشعبي في العراق على خمس مضافات حديثة لجماعة "داعش" الوهابية، ونفق ومعدات تفجير جنوب غرب مدينة الموصل، في شمال البلاد.

العالم-العراق

واعلن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية العراقية في بيان على قناة تلغرام: "عثرت قوات من اللواءين 33 و21 في الحشد الشعبي، الاحد، على خمس مضافات حديثة لداعش ونفق ومعدات تفجير جنوب غرب الموصل".

واضاف: "عثرت قواتنا خلال تقدمها ضمن عمليات تفتيش وتأمين تلال عطشانة – وتلال نويكيط والقرى المحيطة جنوب غرب الموصل على خمس مضافات حديثة ونفق كان يستخدمها عناصر داعش في تنفيذ عملياتها الاجرامية والتخريبية لضرب خطوط نقل الطاقة والسيطرة على عبوات ناسفة ومعدات تفجير ومواد لوجستية".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل.

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