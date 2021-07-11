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رئيس السلطة الفلسطينية يختتم زيارة لتركيا اثر لقائه إردوغان

رئيس السلطة الفلسطينية يختتم زيارة لتركيا اثر لقائه إردوغان
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

يختتم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، زيارة ناجحة إلى تركيا، استمرت 3 أيام، التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

العالم - فلسطين

وقال فائد مصطفى، سفير فلسطين لدى تركيا لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية: “الزيارة تختتم هذا اليوم، ويغادر السيد الرئيس عائدا إلى الوطن، بعد هذه الزيارة الناجحة”.

وأضاف: “استطعنا فيها (الزيارة) التوافق على كثير من القضايا، بما في ذلك قضايا الشأن الوطني الفلسطيني”.

وتابع أن عباس أطلع الرئيس التركي “على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الفلسطينية، الرئيس التركي بارك هذه الخطوات”.

وقال مصطفى، إن “علاقات واسعة تربط تركيا مع فلسطين، توليها تركيا اهتماما خاصا سواء اقتصادية أو تجارية أو سياسية”.

وأضاف أن تركيا تتحرك في العديد من البؤر في العالم، وتجري اتصالاتها مع عدد من الدول “من أجل نصرة شعبنا وقضيته العادلة وتنسق الجهود مع القيادة الفلسطينية”.

والسبت، عقد الرئيسان أردوغان وعباس لقاء ثنائيا، وآخر على مستوى الوفود، في قصر “وحيد الدين” بإسطنبول.

وخلال اللقاء الثنائي أكد الرئيس التركي أنه من غير الممكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، طالما استمرت إسرائيل في سياسات الاحتلال وضم الأراضي.

في حين قدم الرئيس الفلسطيني الشكر لتركيا على ما تقدمه من دعم سياسي لفلسطين في المحافل الدولية، وعلى مساعداتها لبلاده.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى تركيا على وقع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، ووقف هش لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوقف الحوار الفلسطيني الداخلي.

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