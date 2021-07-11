السلطات الباكستانية تفتح تحقيقا بعد ترديد شعارات مؤيدة لطالبان

العالم - باكستان

وحدثت هذه الواقعة أمس السبت في الوقت الذي تغادر فيه القوات الدولية أفغانستان.

وهناك مخاوف من أن تزايد الفوضى والعنف في البلاد، حيث تجني حركة طالبان مكاسب إقليمية كبيرة، قد يمتد إلى باكستان.

وأقيمت مراسم الجنازة في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر-باختونخوا بشمال غرب البلاد، المتاخم لأفغانستان.

واحتشدت الجموع عقب أن تم إعادة جثمانه إلى المدينة من منطقة حدودية.

وقال ضيا الله، المسؤول بشرطة بيشاور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم " جرى فتح قضية، والشرطة تبحث عن المسؤولين عن هذا العمل المستهجن".(حسب قوله).

وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي شخص على صلة بهذه القضية بعد.