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"منطقة خطر"..ألمانيا تمنع السفر إلى إسبانيا

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الألمانية، تصنيف إسبانيا من الدول الخطرة، نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا بما في ذلك مايوركا وجزر الكناري.

العالم - اوروبا

وأعلن معهد روبرت كوخ، أن القرار يعني أن وزارة الخارجية الألمانية ستنصح مرة أخرى بعدم القيام برحلات سياحية إلى أكثر وجهات العطلات شعبية بالنسبة للألمان في منتصف الإجازة الصيفية.

ومع ذلك، لا تكاد توجد أي عواقب عملية على المصطافين، وأولئك الذين يعودون إلى ألمانيا بالطائرة من إسبانيا يجب أن يكون لديهم اختبار سلبي أو دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء معهم.

وفي إسبانيا، تعتبر ست مناطق من أصل 17 منطقة - بما في ذلك مناطق العطلات في كاتالونيا والأندلس - ومكتف سبتة في شمال إفريقيا مناطق خطرة بالفعل، ولم تتأثر جزر البليار مع مايوركا ، وهي جزيرة العطلات الأكثر شعبية بالنسبة للألمان ، وجزر الكناري.

أشارت وزارة الصحة في إسبانيا بعد إعادة تقييم الحكومة الفيدرالية إلى أن السفر إلى البلاد لا يزال ممكناً، وقال متحدث باسم الوزارة "منطقة الخطر لا تعني منع العطل، ولكن هذه هي العلامة الواضحة حيث يرجى توخي الحذر والاختبار عند العودة."

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