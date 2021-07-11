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وثيقة.. تخريب 106 أبراج لنقل الكهرباء بالعراق خلال نصف عام

وثيقة.. تخريب 106 أبراج لنقل الكهرباء بالعراق خلال نصف عام
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أظهر كتاب صادر عن شرطة حماية الطاقة في العراق، حصيلة الاستهدافات التي تعرضت لها أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد خلال نصف عام.

العالم-العراق

وبحسب الوثيقة، فإن عدد الأبراج التي تعرضت إلى التخريب من 1 يناير حتى 10 يوليو 2021، بلغت 106 أبراج، وفقا لـ RT.

وتظهر الوثيقة أيضا، مجموع الخطوط التي تعرضت للتخريب، وهي 54 خطا ضمن 50 عملية استهداف.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

ويوم أمس، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

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