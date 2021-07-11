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مظاهرة حاشدة على دوار المنارة برام الله تنديدًا باغتيال الناشط نزار بنات

مظاهرة حاشدة على دوار المنارة برام الله تنديدًا باغتيال الناشط نزار بنات
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تظاهر حشد جماهيري كبير مساء اليوم الأحد على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

العالم - فلسطين

وردد المتظاهرون شعار "يسقط يسقط حكم العسكر"، فيما رفعوا لافتة كتب عليها "ارحل ارحل يا عباس هادا مطلب كل الناس" وأكدوا على استمرار التظاهرات حتى انزال أشد العقوبة ضد المسؤولين عن اغتيال نزار.

وشارك المئات من الفلسطينيين في الوقفة التضامنية على دوار المنارة خرجوا بمسيرات حاشدة لشوارع رام الله عقب انتهاء الوقفة التضامنية تأكيدًا منهم على استمرار التظاهرات حتى انهاء ملف نزار بتقديم الجناة للعدالة.

يُشار إلى أن عائلة نزار بنات أكدت أن عناصر السلطة اغتالت نجلهم نزار بعد ضربه بشكل مبرح أدى إلى نقله مباشرة للمستشفى وهناك أعلن عن وفاته نتيجة الضرب الذي تعرض له.

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