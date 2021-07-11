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شاهدها مدير عملها في مباراة انجلترا والدنمارك ففصلها!

شاهدها مدير عملها في مباراة انجلترا والدنمارك ففصلها!
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

فصلت موظفة من عملها بعد حضورها مباراة إنجلترا والدنمارك، في نصف نهائي يورو 2020، في بريطانيا، بعد أن تغيبت عنه بإذن مرض.

العالم - منوعات

وكانت نينا فاروق، 37 عاما، حصلت على تذكرة من صديقتها لحضور المباراة في اللحظات الأخيرة، لكن نقص الموظفين في ذلك اليوم دفعها لادعاء المرض، واتصلت بالمدير للحصول على إجازة مرضية، وتوجهت بالقطار إلى لندن للمشاركة في مدرجات ملعب ويمبلي.

وقاد سوء الحظ كاميرا البث لتسليط الضوء على المشجعين المحتفلين بهدف التعادل لإنجلترا من بين 60 ألف مشجع، لتظهر نينا مع صديقتها ويشاهدها مديرها في العمل.

وأثناء فترة الراحة بين شوطي المباراة، تفحصت نينا هاتفها، لتجد رسائل من بعض أصدقائها، يخبرونها بأنهم شاهدوها على شاشات التلفاز وهي في الملعب، ومن بينهم رئيسها.

وتفاجأت نينا في صباح اليوم التالي، بمكالمة من رئيسها في العمل يخبرها بألا تكلف نفسها عناء القدوم، وأنه قد تم فصلها.

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شاهدها مدير عملها في مباراة انجلترا والدنمارك ففصلها!