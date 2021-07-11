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الفتح: المقاومة تقوم بدورها في ردع أميركا وجرائمها

الفتح: المقاومة تقوم بدورها في ردع أميركا وجرائمها
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

بين النائب عن تحالف الفتح في العراق محمد البلداوي، اليوم الأحد، ان القوات الاميركية تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب العراقي والقوات الامنية، لافتا الى ان المقاومة تقوم بدورها بردع تلك القوات في وقت ينبغي على الحكومة أن تتحمل فيه مسؤولياتها لإخراج تلك القوات من العراق.

العالم-العراق

وقال البلداوي، إن "على الحكومة والمفاوض العراقي حسم امر تواجد القوات الاميركية، كما تم اخراجها في 2011، لان وجودها يعد دمارا للعراق وشعوب المنطقة".

واضاف ان "الشعب العراقي قادر على اذلال اميركا وعلى المفاوض حسم الملف لجدولة خروج القوات الاميركية حفاظا على هيبة البلاد".

وأوضح البلداوي، ان "القوات الاميركية محتلة للعراق وفصائل المقاومة تقوم اليوم بردع ماتقوم به تلك القوات من جرائم بحق الشعب العراقي، حيث ان ماتقوم به المقاومة ماهو الا جزء لايقاف آلة القتل الاميركية التي تستهدف الحشد الشعبي والعراقيين".

وأشار الى ان "اميركا هي من بدأت باستفزاز الشعب العراقي وشن الحروب في المنطقة، ما دفع البرلمان الى التصويت على اخراج القوات الاميركية لما تمثله من خطر على العراق وشعبه".

يذكر ان مجلس النواب العراقي صادق في كانون الثاني/ يناير 2020، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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