الفتح: المقاومة تقوم بدورها في ردع أميركا وجرائمها

العالم-العراق

وقال البلداوي، إن "على الحكومة والمفاوض العراقي حسم امر تواجد القوات الاميركية، كما تم اخراجها في 2011، لان وجودها يعد دمارا للعراق وشعوب المنطقة".

واضاف ان "الشعب العراقي قادر على اذلال اميركا وعلى المفاوض حسم الملف لجدولة خروج القوات الاميركية حفاظا على هيبة البلاد".

وأوضح البلداوي، ان "القوات الاميركية محتلة للعراق وفصائل المقاومة تقوم اليوم بردع ماتقوم به تلك القوات من جرائم بحق الشعب العراقي، حيث ان ماتقوم به المقاومة ماهو الا جزء لايقاف آلة القتل الاميركية التي تستهدف الحشد الشعبي والعراقيين".

وأشار الى ان "اميركا هي من بدأت باستفزاز الشعب العراقي وشن الحروب في المنطقة، ما دفع البرلمان الى التصويت على اخراج القوات الاميركية لما تمثله من خطر على العراق وشعبه".

يذكر ان مجلس النواب العراقي صادق في كانون الثاني/ يناير 2020، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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