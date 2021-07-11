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في اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل ..

ظريف يندد بمشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في اجتماع لزمرة خلق الارهابية

ظريف يندد بمشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في اجتماع لزمرة خلق الارهابية
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

جددت إيران إدانتها لمشاركة رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، في اجتماع لزمرة "خلق" الإرهابية في العاصمة الفرنسية.

وقال بيان للخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أدان خلال مكالمة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، "الخطوة غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني"، ودعا إلى "توضيح موقف الاتحاد الأوروبي حيال هذه المشاركة".

بدوره، أعرب بوريل عن "أسفه لحضور رئيس الوزراء السلوفيني هذا الاجتماع"، "مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء السلوفيني وما قيل في الاجتماع لا تمثل بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع إيران، ولا تتماشى بأي حال من الأحوال مع قدرة ومكانة الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية، السفيرة السلوفينية لدى طهران، كريستينا رادي، احتجاجا رسميا على مشاركة رئيس وزراء بلادها في مؤتمر لزمرة "خلق" الارهابية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وزارة الخارجية استدعت السفيرة رادي وأبلغتها احتجاج طهران الشديد على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في اجتماع لزمرة "خلق" الارهابية في العاصمة الفرنسية باريس​​​.

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في اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل .. ظريف يندد بمشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في اجتماع لزمرة خلق الارهابية

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