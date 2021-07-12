شرطة لندن تعتقل 45 شخصا خلال نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم

العالم-اوروبا

وقالت شرطة لندن، مساء الأحد، في تغريدة عبر "تويتر": "نفذنا 45 عملية اعتقال خلال تنفيذ مهام حفظ الأمن أثناء نهائي بطولة أوروبا اليوم".

وأضافت التغريدة: "لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن".

وانتهت المباراة بفوز إيطاليا على إنجلترا في البطولة بضربات الترجيح، وبدأت اضطرابات محدودة قرب ويمبلي قبيل المباراة خاصة بعد أن حاولت مجموعة مشجعين التسلل إلى حرم الملعب، لتستأنف أعمال شغب محدودة في شوارع لندن بعد خسارة المنتخب الإنجليزي.

كما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشجعين لمنتخب إنجلترا وهم يهاجمون مشجعين لمنتخب إيطاليا.