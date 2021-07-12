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بغداد والقاهرة تبحثان تفعيل الربط الكهربائي

بغداد والقاهرة تبحثان تفعيل الربط الكهربائي
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

ناقشت وزارة التخطيط العراقية مع الجانب المصري آليات انشاء المدن الصناعية والربط الكهربائي تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد خلال الايام الماضية.

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث للصحيفة الرسمية، ان "اجتماعا مشتركا عقدته الوزارة مع الجانب المصري لبحث مقررات القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في بغداد"، مشيرا الى "الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين من خلال انشاء مدن صناعية بتمويل مشترك بين البلدين مع اختيار المواقع الملائمة لاقامتها في العراق ومصر، فضلا عن اقامة معارض تجارية دائمة لصناعات البلدين بتعزيز القطاع الخاص وابراز دوره على أن تكون المعارض تخصصية تتضمن فعاليات حيوية وصناعات مهمة وصناعات حرفية رصينة".

وذكر ان "الاجتماع تضمن وضع آليات تسهيل عمل التجار والمستثمرين ومنحهم التسهيلات اللازمة وكذلك مناقشة الربط الكهربائي الثلاثي ومد انبوب نفط عبر الاردن".

ولفت الهنداوي الى ان "رجال الأعمال والمستثمرين المصريين ابدوا استعدادهم لتقديم شتى التسهيلات امام حركة التجار والصناعيين والمستثمرين العراقيين".

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