انتصار تموز 2006- الجزء الثاني

لكن في هذه الارض المباركة من باغت القيد وكمن للسجان واعلن ثورة المستضعفين، في جنوب لبنان وفي جه صهيون خرج الرجال الرجال في يدهم بندقية وفي ارواحهم شعار كان مدرسة ولم يزل، ان عطاء الدم ثمن الحرية.

تموز 2006 لايشبه غيره من الشهور وبسالة المقاومة في تلك الحرب كانت نسيج نفسها، ففي ذلك العدوان اوفت المقاومة بوعد صادق بأمينها بتحرير الاسرى والمعتقلين وشكلت فصلا جديداً في كتاب الحروب العسكرية واسست لمدرسة جديدة قارعت المدارس التقليدية في مفاهيم الحرب وتكتيكاتها واستراتيجياتها.

لم تترك تلك الحرب تداعياتها عند اعتاب تلك العام بل امتدت الى ما بعده وما بعد بعده، ومازالت ماثلة الى اليوم تستخلص منها العبر وتحلل مفاجأتها ونتائجها ويرتقب الجديد في جولاتها.

وقد جاءت جولة سيف القدس انجازاً جديداً في هذه الملحمة البطولية لتثبت ان المقاومة والمقاومة فقط هي القادرة على استعادة الارض والسيادة والمقدسات.

هذه المقاومة التي اذلت المحتل واسقطت قناع القوة وشيدت في سماء اوطاننا درعاً من دم ونور وشهادة.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد

رئيس قسم الدراسات العسكرية والاستراتيجية في مركز "عاملة" علي حمية

الصحافي والمحلل السياسي الدكتور اكثم سليمان