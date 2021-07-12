وفد فرنسي يصل الى بيروت اليوم في مهمة اقتصادية

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وتكون هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية استباقاً للمؤتمر الثالث الخاص بدعم لبنان المقرر عقده في 20 تموز الجاري برئاسة الرئيس ايمانويل ماكرون، والذي سيتناول حاجات لبنان في هذه المرحلة على مختلف المستويات الإنمائية ولإعماريه والمعيشية بما يتصل بالخدمات العامة المفقودة.

ومن المتوقع ان يبدأ الموفد الفرنسي زيارته الرسمية غداً بزيارة يقوم بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كذلك سيلتقي مسؤولين اقتصاديين وعسكريين.