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وفد فرنسي يصل الى بيروت اليوم في مهمة اقتصادية

وفد فرنسي يصل الى بيروت اليوم في مهمة اقتصادية
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مراجع دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ موفداً فرنسياً يصل الى بيروت اليوم هو الوزير المكلف بالتعاون الاقتصادي والتجاري الفرنسي السيد فرانك ريستير، في مهمة تتصل بالوقوف على حاجات لبنان الاقتصادية والاجتماعية

العالم_لبنان

وتكون هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية استباقاً للمؤتمر الثالث الخاص بدعم لبنان المقرر عقده في 20 تموز الجاري برئاسة الرئيس ايمانويل ماكرون، والذي سيتناول حاجات لبنان في هذه المرحلة على مختلف المستويات الإنمائية ولإعماريه والمعيشية بما يتصل بالخدمات العامة المفقودة.

ومن المتوقع ان يبدأ الموفد الفرنسي زيارته الرسمية غداً بزيارة يقوم بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كذلك سيلتقي مسؤولين اقتصاديين وعسكريين.

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