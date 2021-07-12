لبنان.. منع تخزين المحروقات داخل المباني السكنية والمحال التجارية والمستودعات

العالم_لبنان

ولفت ​، في قرار موجّه إلى المحافظين كافّة، حول موضوع منع عمليّات تخزين ​المحروقات​ داخل المباني السكنيّة والمحال التجاريّة والمستودعات في محيط المباني السكنيّة، ومصادرة المواد المخزّنة، إلى أنّه "حيث كثُرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعبئة اليوميّة للمحروقات، الّتي يعمد إليها البعض عبر مركباتهم، وذلك إمّا لأهداف تجاريّة أو للتخزين.

وحيث أنّ تخزين هذه المواد السريعة الاشتعال في المباني السكنيّة والمحال التجاريّة والمستودعات الكائنة في محيط المباني السكنيّة، قد يؤدّي إلى وقوع ​حرائق​ وحوادث خطيرة من شأنها تهديد السلامة العامّة،

لذلك يُطلب إليكم، كلّ ضمن نطاقه، تكليف القائمقامين التعميم على رؤساء البلديّات واتحادات البلديّات وجوب إفادتهم فورًا عن أيّ معلومة تتعلّق بتخزين المحروقات (مازوت أو ​بنزين​) داخل المباني السكنيّة وفي محيطها، على أن يُصار فورًا إلى اتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل القائمقام، عبر تكليف القطعة الأمنيّة المختصّة بمصادرة المواد المخزّنة.