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شاهد..احتفالات جنونية في غرفة تبديل ملابس منتخب إيطاليا ودي روسي بطلها

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

شهدت غرفة تغيير ملابس لاعبي المنتخب الإيطالي، في ملعب ويمبلي احتفالات جنونية بعد تتويجهم بلقب بطولة "أمم أوروبا 2020".

العالم-رياضة

كما ولم يبخل اللاعب الإيطالي السابق دانييلي دي روسي، الذي عمل في الطاقم الفني للمنتخب، بالاحتفال بطريقة خاصة حيث قام اللاعبون بوصل عدد من الطاولات وسكب الماء عليها، ليقفز دي روسي، ساقطا من طرف الطاولات وكأنه يسبح.

هذا وتوجت إيطاليا للمرة الثانية بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد فوزها بركلات الترجيح 3-2 على إنجلترا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في ملعب ويمبلي بالتعادل 1-1 يوم الأحد.

وكان الحارس جيانلويجي دوناروما بطل الفريق الإيطالي في ركلات الترجيح، حيث أهدر البديلان ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وكذلك بوكايو ساكا، ثلاث ركلات ترجيح لإنجلترا، فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مجواير.

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