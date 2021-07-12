وفاة القاضي العلامة 'محمد بن إسماعيل العمراني'

العالم - اليمن

و قال "عبدالرزاق" نجل القاضي العمراني، الذي أكد الخبر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن التشييع والصلاة على الجنازة ستكون اليوم الاثنين، وقت صلاة الظهر بمسجد الزبيري في صنعاء.

وكان القاضي العمراني قد تعرض لوعكة صحية نهاية الشهر الماضي وأُدخل على اثرها المشفى وتحسنت حالته ونقل للمنزل، الا ان وضعه الصحي تدهور مطلع الشهر الجاري وتم اسعافه لاحد مستشفيات العاصمة، وتوفي فجر اليوم.

وينحدر القاضي العمراني من مدينة صنعاء التي ولد فيها سنة 1922م، ونشأ ودرس فيها على يد كبار العلماء والقضاة.

ويعتبر القاضي العلامة "محمد العمراني" أشهر علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.