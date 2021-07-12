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الصحة الايرانية: اكثر من 20 الف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 20 الف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 20 الفا و 829 إصابة و 182 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة الى عبور اجمالي عدد الوفيات 86 الفا.

العالم - ايران

وذكرت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 20 الفا و 829 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 394 ألفا و279 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2287 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3790 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 41 ألفا و 541 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 182 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86 الفا و 41 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4 ملانيين و 907 آلاف 545 الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى مليونان 149 الفا و 712 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 7 ملايين و 57 الفا و 257 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و 594 ألفا و 420 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 143 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 186 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة.

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الصحة الايرانية: اكثر من 20 الف إصابة و 182 وفاة جديدة بكورونا

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