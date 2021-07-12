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شاهد..كوبا من جديد في قلب عاصفة التدخلات الاميركية

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

كوبا من جديد في قلب عاصفة التدخلات الاميركية، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ادعى انه يقف الى جانب الشعب الكوبي، فيما اسماه بندائه من أجل الحرية، وأضاف انه يدعو النظام الكوبي الى الاصغاء للشعب وتلبية احتياجاته، واتت هذه التصريحات بعد ان اتخذ من التظاهرات التي خرجت في هافانا وسانتياغو ذريعة للتدخل.

العالم - خاص بالعالم

حيث طالب المتظاهرون بايقاف القيود المفروضة على البلاد بسبب جائحة كورونا حيث أثرّت سلبا على الاقتصاد

التدخل الاميركي لم يقف عند بايدن فقط، حيث قال مساعده لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع في كوبا وستدين بشدة أي عنف أو عمل ضد المتظاهرين.

البيانات الاميركية جاءت بعد اتهام الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل واشنطن باتباع سياسة خنق اقتصادي لإثارة اضطرابات اجتماعية ضد بلاده بهدف تغيير النظام فيها.

واضاف أن حكومته تحاول التصدي للصعوبات والانتصار عليها، في مواجهة العقوبات الأميركية التي تم تشديدها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

اما روسيا فقد حذرت من التدخل الخارجي في الشؤون الكوبية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ان موسكو تعتبر انه من غير المقبول، أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، أو أي أعمال مخربة، من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في كوبا، واضافت ان موسكو تراقب عن كثب تطورات الوضع في البلاد وحولها.

الحصار الاميركي على كوبا، فاقم الازمة الاقتصادية في البلاد، ما أدى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وهي أمور دفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عدة يوميا، بالاضافة الى التباطؤ في التعافي من آثار وباء كورونا بسبب العقوبات الاميركية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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