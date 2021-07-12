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الامن العراقي يلقي القبض على أربعة متسللين من سوريا

الامن العراقي يلقي القبض على أربعة متسللين من سوريا
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على 4 سوريين حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان إنه "وفقا لمعلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - والتي اكدت بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن وجود تحرك لعدة اشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية، وعلى إثرها قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي في حال اجتيازهم للحدود تم القبض عليهم من قبل قوة الكمين".

واشارت الى، أن "المتسللين هم عائلة تحمل جنسية عربية، حيث جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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الامن العراقي يلقي القبض على أربعة متسللين من سوريا

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