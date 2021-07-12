ذكرى زواج النورين تشعل تويتر

العالم – نبض السوشيال

مناسبة يحتفل بها شيعة أهل البيت عليهم السلام في بقاع الأرض من خلال الإحتفالات البهيجة التي تعم المدن والشوارع والأزقة والأماكن المقدسة.

أما في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتبرها المؤمون متنافسا لهم في ظل تفشي كورونا المستجد فقد اطلق رواد تويتر في العالم الاسلامي هاشتاغ #زواج_النورين مهنئيا الأمة بالمناسبة العطرة.

المغردون قالوا انه في ذكرى #زواج_النورين يحتاج المجتمع الإسلامي أن يثبّت مفهوم الزواج الحقيقيّ القائم على التكامل الروحيّ للزوجين، فكل طرف عليه أن يساعد الآخر في تربية وتزكية نفسه حتى يصلا إلى الهدف المنشود وهو الكمال المطلق في معرفة الله عز وجل.

وقالت المغردة فاطمة حسين الحسني: كثيرًا ما طرقت أذني قصصُ الحبِّ الخيالية، وتناهت إلى مسامعي أخبارُ الأعراسِ المخمليّة، لكنني ما لمستُ الطُّهرَ إلا في العلاقاتِ التي جُبِلت على خالصِ حُبِّ عليّ و فاطِمة، وما رأيتُ التوفيقَ إلا في البيوتِ التي بُنيت أعمدتُها على مبادِئ وأخلاقِ عليّ و فاطِمة، قلب ينمو قلب ينمو.

وكانت ثمرة الزواج المبارك الإلهي للإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، خمسة أولاد هم الإمامان المعصومان سيدنا ومولانا الإمام المجتبى وسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين "عليهما السلام" وبنتان هما عقيلتا بني هاشم وأم كلثوم "عليهما السلام" وقد ولدوا في حياة النبي "ص" في فترة تسع سنوات وآخر أولادهما المحسن "ع" الذي استشهد بعد شهادة الرسول "ص" ببضعة أيام، وعاشت الزهراء "عليها السلام" تسع سنوات و75 أو 95 يوما في منزل أمير المؤمنين (ع) إلى أن استشهدت بعد شهادة المحسن "عليه السلام"

اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرّ المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، فنبارك لكم ذكرى زواج النورين، كل عام وأنتم بخير.