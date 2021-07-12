جريمة اخرى ارتكبتها "قسد" في بلدة الشعفة بريف دير الزور

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لسانا أن “مجموعات مسلحة تابعة ل(قسد) اقتحمت بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي وأقامت عدداً من الحواجز المسلحة داخلها واختطفت عدداً من الأهالي بينهم شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اقتادت الشبان إلى معسكرات للتجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها”.

وصعدت “قسد” عمليات الاقتحام التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.