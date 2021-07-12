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إدانة فلسطينية لقرار الاحتلال خصم أموال المقاصة

إدانة فلسطينية لقرار الاحتلال خصم أموال المقاصة
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية".

العالم _ فلسطين

وطالب محمد اشتية دول العالم بـ"التدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة".

وأوضح قائلا : "مصادقة المجلس الاحتلال المصغر (الكابينت) أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار".

وأشار اشتية إلى أن "مجموع ما خصمته الاحتلال بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل، والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا"، مؤكدا أن "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة "ج"، التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام".

وأردف: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".

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