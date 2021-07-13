10 علامات يكشفها وجهك عن صحتك بعضها أمراض خطيرة

العالم - صحة

وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأشياء المهمة التي يمكن للوجه أن يبوح بها عن صحتك، بحسب موقع timesofindia.

1.اصفرار الوجه والعينين

هذا عرض حاد من أعراض اليرقان. يبدو الوجه والعينان صُفر بسبب تراكم الكثير من الفضلات في جسمك وتكسر كريات الحمراء أيضا.

يمكن أن يكون اليرقان مصحوبا بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى مثل الالتهابات الفيروسية (التهاب الكبد، كريات الدم البيضاء)، اضطرابات الكبد، المرارة، أو البنكرياس، أو تليف الكبد.

2.تساقط شعر الوجه

إذا كنت تفقد رموشك أو حاجبيك، وكذلك بقع من شعرك، يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على داء الثعلبة، الناجم عن نظام المناعة لديك الذي يستهدف بصيلات شعرك وبالتالي تظهر بقع تساقط الشعر على وجهك.

3.انتفاخ العينين

يحدث ذلك بشكل عام بسبب وجود سائل في المنطقة تحت عينيك يعطي مظهرا منتفخا، ويمكن أن تكون أسبابه، النوم غير المكتمل، الإفراط في تناول الملح، التغيرات الهرمونية، المناخ الحار والرطب، والتقدم في السن، حيث تضعف العضلات التي تدعم الجفون مع تقدم العمرأو كرد فعل تحسسي.

4.شعر الوجه في أماكن غير مناسبة

كم هو مزعج أن تجد شعرا طائشا ينمو حيث لا تريده، للأسف، يمكن رؤية هذا حول الذقن عند السيدات. هذه الحالة ليست شديدة ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون إشارة أو عرضا لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) لدى النساء.

5.شفاه جافة ونازفة

الشفاه المتشققة أو الجافة منتشرة بشكل خاص خلال فصل الشتاء. يمكن أن يساعد الفازلين أو زيت جوز الهند أو المسكنات على حمايتها وترطيبها. وقد يعكس ذلك بعض المشكلات الصحية مثل الجفاف أو الحساسية أو رد الفعل تجاه دواء، مثل المنشطات.

6.الشامات

الشامات ليست مدعاة للقلق، فقد تكون وحمات ولادة أو علامات غير ضارة. ومع ذلك، إذا وجدت شيئا غير طبيعي يحدث معها فيما يتعلق باللون أو الشكل أو الحجم أو الإحساس، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى استشارة الطبي ، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة كبيرة على السرطان.

7.البثور

تنتج البثور أو القروح الباردة عن طريق فيروس الهربس البسيط من النوع الأول. الهربس الفموي هو النوع الأكثر شيوعا، وينتشر من خلال اللعاب أو سوائل الجسم. إنه مرض معد يبقى خاملا داخل جسم الإنسان طوال حياته. ينشط الفيروس ويظهر أعراضا مثل القروح عندما يكون الشخص مكتئبا أو مريضا أو متعبا.

8.تدلي الجفون

قد يكون تدلي الجفون، الذي يحد من الرؤية، موجودا منذ الولادة وعادة ما يكون غير ضار، ولكنه قد يشير إلى وجود مشكلة في دماغك أو أعصابك أو محجر العين. استشر الطبيب إذا كان مصحوبا بضعف العضلات أو صعوبة في البلع أو صداع شديد أو رؤية مزدوجة.

9.نتوءات على الجفون

اللويحة الصفراء (Xanthelasma) هي زوائد دهنية صفراء تظهر على وحول الجفن العلوي والسفلي، وهي مصنوعة من الكوليسترول وليست ضارة أو مؤلمة ويمكن إزالتها عادة. يمكن أن تشير في بعض الأحيان أيضا إلى أمراض القلب أو خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الشخص.

10.الكلف

عبارة عن بقع جلدية رمادية اللون على وجهك تكون منتشرة أو ناتجة عن تغير هرموني أثناء الحمل أو أثناء استخدام بعض أدوية تحديد النسل. عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها في فترة ما بعد الحمل أو عندما تتوقف السيدة عن تناول الأدوية في هذه الظروف.