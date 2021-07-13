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الرئيس التونسي للتونسيين: اللقاح سيصلكم لمنازلكم

الرئيس التونسي للتونسيين: اللقاح سيصلكم لمنازلكم
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد بتوزيع لقاح كورونا في جميع أنحاء البلاد، داعيا السياسيين إلى التوقف عن المتاجرة بالوباء.

العالم - تونس

وخلال تلقيه، الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قال الرئيس قيس سعيّد “لا خوف على التونسيين من هذه اللقاحات التي ستوزع في كافة مناطق البلاد (…) اصبروا وصابروا وتأكدوا أننا معكم، التطعيم سيأتيكم إلى منازلكم، سيتم مسح كامل البلاد حتى يلقح الجميع ونقضي على هذه الجائحة التي ابتلينا بها وتعود الحياة إلى طبيعتها”.

وأضاف “سنوزع اللقاح بالنسبة للكوفيد وسيأتي اللقاح بالنسبة إلى الجوائح السياسية المفتعلة التي ترتب خارج المؤسسات القانونية، عبر وضع النصوص التي يريدها الشعب التونسي”.

وتوجه سعيد بالشكر للبلدان التي قامت بارسال مساعدات طبية لتونس في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعيشه البلاد، مع تزايد وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأضاف “ليعلم الشعب التونسي اننا لن نخسر الحرب وسننتصر بامكانياتنا وقدراتنا وكفاءاتنا العسكرية والامنية والطبية وشبه الطبية. ما يقومون به سيسجّله التاريخ بأحرف من ذهب”.

كما خاطب الأطراف السياسية بقوله “وليكف الكثيرون عن المتاجرة بهذا الفيروس من خلال محاولة الاستفادة السياسية منه، فالقضية هي قضية الشعب هي أمانة نحملها ومسؤولية نتحملها وعلى الجميع ان يكون في مستوى المرحلة ولن يهدأ لنا بال الا بعد ان نتتصر ونضع تصور جديد عبر توجه العسكريين الى كل مكان لتطعيم التونسيين باللقاح”.

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