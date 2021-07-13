اجتماع قطري - سعودي لمتابعة نتائج المصالحة الخليجية

العالم - قطر

جاء ذلك وفق بيان للخارجية القطرية، قال إنه ترأس الاجتماع من جانب قطر، علي الهاجري مبعوث وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب السعودي، عيد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.



وأورد أن "أعمال اللجنة تأتي إنفاذا لإرادة قيادتي البلدين وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية".

ولم يوضح البيان مدة الاجتماع أو أجندته على غرار ما حدث في الاجتماعات السابقة.



واحتضنت الرياض الاجتماع الأول للجنة في 31 آذار/ مارس والثالث في 14 حزيران/ يونيو، بينما استضافت الدوحة الاجتماع الثاني في 29 نيسان/ أبريل الماضي.



ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.



وفي أيار/ مايو الماضي، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، أما في 21 حزيران/ يونيو الماضي، تسلم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوراق اعتماد منصور بن خالد بن فرحان، كأول سفير سعودي منذ أزمة 2017.