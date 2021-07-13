الأزمة اللبنانية مخطط اسرائيلي أميركي بأدوات داخلية

العالم - خاص بالعالم

وقال الدكتور يحيى غدار في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الاحتلال الاسرائيلي واميركا عندما ادركوا انهم لايستطيعون مواجهة المقاومة وحزب الله عسكريا اتخذوا الحصارالاقتصادي سلاحا جديدا لمحاربة لبنان والمقاومة.

وأوضح غدار ان خطة الولايات المتحددة و"اسرائيل" التي رسموها هي عند انفجار الوضع الاجتماعي في لبنان وبالتأكيد سيتأثر شعب المقاومة بشكل كبير ولتبين أن الشعب هو من يريد الخلاص من حزب الله والمقاومة، لكن انقلبت المعادلة ومن حفر البئر وقعَ فيه، لأن مايحصل في لبنان الان ضايق كل اللبنانيين من ضمنهم أدوات واصدقاء الاحتلال واميركا في داخل، وتبين لشعب المقاومة ان المقاومة معهم في كل الاوقات لأنها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها لبنان تاخذ اللقمة من فمها وتعطيها لهم، وبالعكس حتى كثرت المساعدات والتكاتف والتكافل الاجتماعي في المناطق التي يتواجد فيها شعب المقاومة.

وأكد أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة ان حزب الله استطاع ان يلتف حول هذه الخطة بالمساعدات الاجتماعية والاقتصادية لشعبه وان يمتص هذه الهجمة المشؤومة.

وبيّن غدار ان الاحتلال واميركا وادواتهما في لبنان ادركوا ان شعب المقاومة لن يتخلى عن المقاومة لان هناك ارتباطا حقيقيا وعقيدة والتزاما مع هذه المقاومة ومستحيل ان يتخلى عنها مهما حدث ويحدث.

وأكد غدار انه ومهما حصل في لبنان سواء انهار او لا، فإن الاحتلال من سيدفع الثمن لان المقاومة حتى اليوم لم ولن تتأثر مهما حصل، مشيراً الى ان المخطط الاسرائيلي الاميركي باء بالفشل لان كان الهدف منه ضرب المقاومة وشعب المقاومة واتضح ان المقاومة وشعبها ثابتون وخطتهم اصابت اصدقاءهم داخل لبنان اكثر مما اصابت المقاومة.