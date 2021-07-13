لبنان :الرياضي بطلًا لدوري كرة السلة

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ونجح الرياضي بفرض ايقاعه منذ البداية بفضل تألق كريم زينون وأمير سعود وعلي منصور حيث انتهى الربع الأول بيروتيا بنتيجة 31 13 لينجح رجال المدرب جوروج جعجع بالحفاظ على الفارق المريح طوال أربع اللقاء بالرغم من محاولات رالف عقل وسارجيو درويش لاعادة الفريق المتني إلى مزاحمة الرياضي الذي استطاع بادائه الجماعي وتألق الثلاثي زينون سعود منصور بحسم المباراة وابقاء الكأس في المنارة لموسم آخر.

سجل للرياضي كريم زينون 24 نقطة إلى سبع متابعات، وأضاف أمير سعود 22 نقطة بينها ست من المسافة البعيدة، ووقع علي منصور على 19 نقطة إلى ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما اكتفى المخضرم اسماعيل أحمد بست نقاط ومارك خوري بثمانٍ.

في حين سجل رالف عقل 19 نقطة للشانفيل وأضاف سارجيو درويش 17 نقطة، وعزيز عبد المسيح 12 نقطة ومثلها لجاد بيطار وأحرز الي رستم 11 نقطة إلى ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما اكتفى كريم عز الدين بخمس نقاط.

ولعب الدور الذي لم يستكمل الموسم المنصرم جراء الأزمة الاقتصادية والمالية وتفشي وباء كرونا هذا الموسم من مرحلتين ذهاب وأياب ودورين نصف نهائي ونهائي وباللاعبين المحليين وقد غادر عدد من اللاعبين المميزين للاحتراف في الخارج جراء الأزمة المالية وعدم توفر الدولار جراء انهيار الليرة.

استهل الأنصار بطل الثنائية مشاركته في مسابقة كأس النخبة التنشيطية بفوز كبير على الأخاء بأربعة أهداف لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مجمع فؤاد شهاب في جونيه لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وخاض الأخضر الذي اختبر الثلاثي الجديد المغترب أحمد منصور وهاشم خريزات وغبريال بيطار إضافة لعدد من الشباب المواجهة بتشكيلة مغايرة تماما للتي أحرز فيها المدرب جاسبرت القابه المحلية.

رغم افتتاح الأخاء والذي لعب بوجوه شابة وغير معروفة التسجيل عبر ساري شهيب إلا أن الأنصار رد سريعا وعبر الوافد من كندا غبريال بيطار ليتبعه القادم من الكويت هاشم خريزات والواعد عمر بهلوان لينتهي الشوط الأول بثلاثية للفريق البيروتي الذي عزز النتيجة بهدف رابع في الشوط الثاني وبالنيران الصديقة عبر وائل خباز.

لينهي شباب جاسبرت المهمة بالعلامة الكاملة ويعتلوا مؤقتا صدارة المجموعة التي تضمهم إلى العهد.

وعلى ملعب أمين عبد النور في بحمدون استهل المدرب يوسف الجوهري مشواره مع النجمة بفوز كبير على الصفاء بثلاثية بفضل تألق العائد محمد سلام ليحرز النبيذي أولى نقاطه في المسابقة الاعدادية للدوري.

بكر النجمة بافتتاح التسجيل عبر محمد سالم الذي انطلق وراوغ وهز شباك الحارس طلال دندشلي بعد سبع دقائق على البداية ليعزز سالم وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول النتيجة بهدف ثانٍ بعدما أهدر حسن مهنا فرصة التعادل لكتيبة محمد الدقة التي لم يطرأ عليها أي تعديل.

وعزز العائد حسن العنان تقدم كتيبة الجوهري بهدف ثالث قبل اكتمال ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني الذي شهد اهدار محمد سالم العديد من الفرص ليخفق في تسجيل ثلاثية وتعزيز نتيجة فريقه الذي خرج بنتيجة جيدة وعرض مبشر.