الفلسطينيون يستهزئون بـ'القبة الورقية' الاسرائيلية

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وسم (#القبة_الكرتونية) جاء اثر كشف "سرايا القدس" (الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) عن امتلاك المقاومة الفلسطينية صواريخ لم تدخل الخدمة بعد، وانها (المقاومة الفلسطينية) أفشلت عمل القبة الحديدية عبر تكتيكات مغايرة.

تصريحات السرايا اعلاه جاءت على لسان الناطق العسكري باسمها أبو حمزة يوم أمس الاثنين، مؤكدا فشل ما تسمى بـ"القبة الحديدية" فشلا ذريعا و بامتياز، موضحا أن المقاومة استطاعت التغلب عليها في معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو حمزة، إن "صواريخ المقاومة تجاوزت الغلاف ووصلت إلى العمق الإسرائيلي، تحديدا في تل ابيب وهرتسيليا ونتانيا وبئر السبع، وقد حققت إنجازات عسكرية"، مضيفا أن تلك الصواريخ هي صناعة محلية من الإنتاج الحربي في السرايا، رغم استمرار الحصار والمراقبة "الإسرائيلية" الشاملة على القطاع، مشيرا إلى أن هناك بعض الصواريخ "لم تدخل الخدمة بعد، ولن نعلن عنها".

وأشار ابو حمزة إلى أنه "عندما نسمع أن القبة الحديدة استطاعت اعتراض ما نسبته 90% من صواريخ المقاومة، فهنا نؤكد أن هذا الادعاء كاذب"، وذكر أن المقاومة اتبعت تكتيكات جديدة ومغايرة في معركة "سيف القدس" عن الذي اتبعناه في معركة "البنيان المرصوص" التي استمرت 51 يوما، وحققت نفس الإنجاز.

وبيّن أن المقاومة اتبعت تكتيكا جديدا قلص قدرات القبة وعمل على تشتيتها من خلال اطلاق رشقات مركزة ومكثفة، تجاوزت في بعض الاحيان المئة صاروخ وما يزيد في دفعة واحدة، لافتا إلى أنه قُبيل "استهداف المناطق المحتلة وردتنا معلومات بوجد أطفال فيها، وتم إيقاف هذه المهمات"، وتابع: "العدو يعرف جيداً ما أتكلم به جيدًا".

وفي سياق متصل، خصصت اميركا الميزانيات اللازمة لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية، حسبما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت بشكل رسمي، يوم الجمعة 18 حزيران/يونيو الماضي، على تخصيص الميزانيات اللازمة لتجديد مخزون صواريخ "القبة الحديدية" الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد كشف قبل ذلك بعدة أيام، أن "إسرائيل" طلبت مبلغ مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية كمساعدات عسكرية عاجلة.

وجاء هذا الطب بعد أسبوعين فقط من موافقة إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لـلاحتلال الإسرائيلي، وأدلى غراهام، بهذه التصريحات لبرنامج (فوكس آند فريند)، حيث قال إن "إسرائيل" قدمت الطلب إلى وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" للحصول على مليار دولار كمساعدة عاجلة لتجديد بطاريات "القبة الحديدية".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في تصريحات سابقة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلي"، وبحسب ما أوردته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قال بلينكين: "نحن نعمل مع الإسرائيليين لفهم احتياجاتهم تمامًا والعمل مع الكونجرس".

وبشأن طلب الكيان الإسرائيلي مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتجديد مخزون "القبة الحديدية" بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قال بلينكين: إن "هذا الأمر قيد المراجعة النشطة للغاية، ونتطلع إلى العمل معكم للتأكد من حدوث ذلك".

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، كرر بلينكين موقف إدارة بايدن بأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ التي يتم إطلاقها على المستوطنات"، حسب قوله.

قبل ذلك التاريخ، وتحديدا في منتصف شهر حزيران /يونيو الماضي، كثف جيش الاحتلال الاسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حسبا للصواريخ القادمة من قطاع غزة على خلفية تنظيم مستوطنين يهود مسيرة "استفزازية" حول المسجد الأقصى، حيث قالت قناة "كان" الاسرائيلية الرسمية، إن الجيش "كثف من نشر البطاريات خوفا من إطلاق صواريخ حماس"، دون مزيد من التفاصيل.

وقد اعتبرت حركة "حماس" في تصريح صحفي، للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت ضمن وسم (#القبة_الكرتونية) حيث شارك حساب الناشط الفلسطيني (أنا فلسطين - I'm Palestinian) الذي عبر عن شخصيته في تدوينة خاصة له في بروفايله (ملفه الشخصي) قائلا: (‏شاب فلسطيني من غزة حسابي داعم للمـöـاومة وللقضية الفلسطينية... بدعمكم أستمر بنشر ما هو داعمٌ لقضيتنا)، شارك هذا الحساب بمنشور مدون عليه عبارة:

السماء لنا.. وصواريخ مقاومتنا لن تمنعها قبتهم الكرتونية #القبة_الكرتونية

نشر حساب الناشط الفلسطيني (محمد ابو العطا) الذي دون في بروفايله الشخصي عبارة (ربي لا تعلق قلبي إلا بك⁦⁩ فلسطيني حر )، نشر منشورا مكتوبا عليه عبارة:

صواريخ المقاومة تتجاوز قبتهم الورقية وتضرب العمق "الإسرائيلي" #القبة_الكرتونية

وفي تغريدة ثانية وصف حساب الناشط الفلسطيني (محمد ابو العطا) القبة الاسرائيلية بالقبة الورقية، وانها فشلت في أداء مهامها والمقاومة نجحت في ضرب قلب الكيان

#القبة_الكرتونية

اكد حساب المغرد الفلسطيني (محمد هويدي #فلسطين) الذي عرف عن نفسه في بروفايله الشخصي بقوله (‏‏‏‏‏‏‏محمد أبو هويدي من ‎‎‎‎‎‎#فلسطين #Palestini ‎‎‎‎‎‎#غزة #Gaza اعمل ‎‎‎‎#صحفي في مجال ‎‎‎‎‎‎#الاعلام ‎‎‎‎‎‎#صحيفة_الاستقلال #سوشيال_ميديا) غرد محمد من خلال بوستر نشره مدون فيه:

ان هناك صواريخ لم نعلن عنها انتجتها وحدة الانتاج الحربي لسرايا القدس #القبة_الكرتونية

نشر حساب الناشط الفلسطيني الغزاوي "ابراهيم علي" بوسترا مدونا فيه عبارة (صواريخ سيف القدس قسمت قبتهم الورقية) #القبة_الكرتونية

شارك الناشطون الفلسطينيون (ابو جمال - Abu jamal) و(محمد) و (ابو جمال) في هذا الوسم بتغريدات مختلفة قال فيها احداها الناشط (ابو جمال - Abu jamal):

وهم القبة الحديدية بددته صواريخ المقاومة #القبة_الكرتونية

وقال الناشط (محمد):

القبة الورقية فشلت في أداء مهامها والمقاومة نجحت في ضرب قلب الكيان #القبة_الكرتوني وهم القبة الحديدية بددته صواريخ المقاومة #القبة_الكرتونية

وقال الناشط (ابو جمال - Abu jamal):

صواريخ سيف القدس قسمت قبتهم الورقية #القبة_الكرتونية

نختم وسم اليوم (#القبة_الكرتونية) مع تغريدة لحساب المنصة الاعلامية (ميثاق) التي عبرت عن وجودها ضمن ملفها الشخصي بقولها: #ميثاق منصة إعلامية تحررية، تحمل الهم الفلسطيني بأبعاده المختلفة، تنتمي لمفهوم (الأمة) الجامع الذي يوحد ولا يبدد, تعزز الوعي والثقافة الوطنية الفلسطينية.

ونشرت (ميثاق) بوسترا مدون عليه عبارة : ما رايناه خلال معركة "سيف القدس" يؤكد فشل قبتهم المرتونية