إحراق سيارة محافظ الناصرية احتجاجاً علی حادث المستشفی

العالم - العراق

جاءو ليتشافوا من اعراض كورونا لكنهم تفحموا او اصيبو بحروق ونوبات سعال شديدة، نتيجة نيران مستعرة حاصرت المرضى داخل مركز العزل ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الإمام الحسين التعليمي في وسط مدينة الناصرية، وذلك بناء على تصريح الناطق باسم دائرة الصحّة في المحافظة حيدر الزاملي.

فاجعة جديدة جاءت بعد اخرى مماثلة حدثت بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد قبل ثلاثة اشهر حصدت حياة اكثر من ثمانين شخصا، مما يشير الى وجود سوء الادارة والفساد المستحكم بحسب الرئيس العراقي برهم صالح، الذي شدد على ضرورة التحقيق ومحاسبة اللمقصرين.

وقال مصدر آخر في دائرة الصحّة للمحافظة إنّ الحريق نجم عن انفجار اسطوانات أوكسيجين، الامر الذي اكدته التقارير الاولية للشرطة ايضا، لتكون نسخة طبق الأصل عن سبب اندلاع الحريق بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نهاية نيسان/أبريل.

وبينما تستمر عمليات البحث في المستشفى بعد السيطرة على الحريق للعثور على مفقودين تحت الانقاض، عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحادث. واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الحداد الرسمي على أرواح شهداء حادثة المستشفى في الناصرية. كما خرج الاجتماع بقرارات منها وقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

من جهته قال رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر إنّ الفاجعة دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيّين وقد آن الأوان لوضع حدّ لهذا الفشل الكارثي، مضيفا ان البرلمان سيحوّل جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى.

كما يأتي حريق المستشفى في الناصرية بعد ساعات على اندلاع حريق محدود في مبنى مدينة الطب بمقرّ وزارة الصحة في بغداد، سرعان ما تمّ احتواؤه من دون تسجيل أي وفيات. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إنه تم السيطرة على الحريق من دون تسجيل إصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته وأسبابه.