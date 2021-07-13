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عدم ارتياح اماراتي من قلة خطوات التطبيع مع الاحتلال

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

في حين يعاني الفلسطينيون من قمع في حي سلوان بالقدس، استضافت الامارات وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد.

العالم - انقلاب الصورة

وتمضي الامارات بقوة في مخطط التطبيع، بعد افتتاح السفارة الاسرائيلية في ابوظبي والقنصلية العامة الاسرائيلية في دبي وتشهد العلاقة بين الطرفين تطوراً ملحوضاً أدهش تل ابيب.

ويقول مراسل قناة 12 الاسرائيلية انه في محيط لابيد وموظفي وزارة الخارجية الذين يرافقونه في الزيارة يقولون ان الاماراتيين يبثون اشارات ويقولون انهم محبطون لعدم حدوث تحرك هام علی الارض حيث لم يأت وزراء اسرائيليين الی الامارات.

وتسارع الامارات لنيل رضا الحكومات الصهيونية المتعاقبة بمباركة وترحيب سعوديين، اذ احتفی حساب "اسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية العدو الصهيوني بعبور شركة العال الاسرائيلية وعلی متنها وزير خارجية العدو يائير لابيد الاجواء السعودية في طريقها من الاراضي الفلسطينية المحتلة الی الامارات، اذ كانت المملكة قد فتحت اجواءها لطائرات العدو العام الماضي.

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