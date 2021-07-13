بعد تطبيع العار.. أول مباراة كرة قدم بين فريقين إماراتي و'إسرائيلي'

العالم - الاحتلال

وتأتي هذه المباراة بعد تطبيع الخيانة عدد من الدول العربية لعلاقتها مع الكيان الصهيوني، بقيادة الإمارات منذ العام الماضي برعاية الولاية المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فريق مكابي نتانيا "الإسرائيلي" واجه فريق حتا الإماراتي في مباراة ودية استمرت 45 دقيقة، على هامش نزول الفريقين في نفس الفندق بصربيا.

وقال فريق مكابي نتانيا في صفحته على فيسبوك: "تاريخ على أرض صربيا!! نادي كرة القدم مكابي نتانيا، والذي نقش على رايته موضوع التعايش عن طريق الرياضة، اجتمع اليوم في لعبة من 45 دقيقة مع منتخب دولة الإمارات حتى جيل 23 عاما والذي يقيم في المرفق الوطني في صربيا مع المجموعة. المباراة صباح اليوم هي الأولى بالتاريخ بين مجموعة إسرائيلية ومجموعة من دولة الإمارات".

وتستعد دولة الإمارات في إطار تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني لافتتاح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة يوم الأربعاء المقبل.

وقالت قناة الإحتلال "I24" إن "حفل افتتاح السفارة في تل أبيب سيجري في ساعات الصباح بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ".

وكانت تقارير إعلامية "إسرائيلية" أفادت بأن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت يعتزم زيارة الإمارات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، مرجحة أن تتم الزيارة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".