ارتفاع وفيات كورونا في الدول الفقيرة وجشع الدول الغنية

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس:"في حين أنّ العديد من الدول لم تبدأْ في التطعيم بعد، تنتقل دول أخرى لتطعيم الجرعة الثالثة، هذا شجع خطير، سلالة دلتا تنتشر في العالم بوتيرة شديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع في الاصابات والوفيات. إننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة تزداد سوءا وتهدد الحياة وسبل العيش والانتعاش الاقتصادي العالمي.

ممثل المنظمة إيف سوتيران قال إن تونس تمر بوضع صعب قد يزداد سوءا، بعدما سجلت ارقاما قياسية بعدد الوفيات وصلت الى اعتاب المئتي حالة باليوم الواحد واصفا الوضع الصحي بالخطير وعبر سوتيران عن قلقه البليغ من انتشار سلالة دلتا بكثافة ودعا الى مساعدة تونس وخصوصا باللقاحات.

وفي السياق نفسه حذّرت وكالة الأدوية الأميركية من ازدياد خطر اصابة الجهاز المناعي للاعصاب لدى الاشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنه من أصل مئة من هؤلاء مات شخص وأدخل خمسة وتسعون الى المستشفى لحالتهم الخطرة.

فرنسا التي تواجه ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات دفعت بالرئيس إيمانويل ماكرون لاعلان قواعد جديدة لاحتواء انتشار الوباء من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم، مشددا على ضرورة اخذ اللقاح لمواجهة سلالة دلتا شديدة العدوى ولفت الى الزامية تطعيم العاملين في دور المسنين.

خطورة ارتفاع نسبة الاصابات بالوباء حذر منها وزير الصحة البريطاني ساجد داويد وحث المواطنين على توخي الحذر عقب رفع قيود الوباء في إنجلترا الأسبوع المقبل، واعتبر أنّ زيادة الإصابات تظهر عدم انتهاء الجائحة مرجحا وصول عدد الاصابات اليومية إلى مئة ألف في فصل الصيف.