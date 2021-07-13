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أمير سعودي يهاجم إعلام المملكة بشدة

أمير سعودي يهاجم إعلام المملكة بشدة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

هاجم الأمير السعودي "سطام بن خالد آل سعود"، بشدة، إعلام السعودية وضعفه أمام الإعلام العربي والغربي، قائلا إنه "في حالة سبات عميق".

العالم - السعودية

وكتب الأمير "سطام بن خالد آل سعود" في تغريده على حسابه الرسمي “الإعلام الغربي يستخدم أي خطأ يحدث لدينا ويضخمه”.

وأضاف: “ويسلط الضوء عليه ليصنع منه حدثاً كبيراً”.

وتابع: قد يصطنع الخطأ كذباً وزوراً من أجل التأثير على شعوبهم والضغط علينا بذريعة الحقوق.

لكن في المقابل “تحدث لديهم انتهاكات بالجملة من جميع النواحي وإعلامنا في الأغلب يكون في حالة سبات عميق”.

وفي مارس الماضي، تراجع أحد أمراء آل سعود عن انتقاده فشل إعلام المملكة بتحسين صورتها في الغرب.

وجاء تراجعه حينها بعد نشر تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية حول ضلوع ولي العهد بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتحدث الأمير في السعودية "عبد الرحمن بن مساعد" عن تصريحاته حول دور الإعلام السعودي، معلنا تراجعه عنها.

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أمير سعودي يهاجم إعلام المملكة بشدة

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