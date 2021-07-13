مفوضية شؤون اللاجئين: أفغانستان على شفا أزمة إنسانية

العالم - خاص بالعالم

وأكدت بابار بالوش المفوضية العليا لشؤون اللاجئين:"أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى، من الممكن تجنب ذلك، يتعين تجنب ذلك"،"الإخفاق في التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان والحد من العنف الراهن سيؤدي إلى المزيد من النزوح داخل البلاد، وإلى بلدان مجاورة وأبعد من ذلك".



المفوضية ذكرت أن نحو 270 ألفا نزحوا داخل البلاد منذ بداية العام الحالي ليتجاوز إجمالي من نزحوا الثلاثة ملايين ونصف المليون شخص.

التحذير الاممي جاء، فيما طالبت طالبان سكان المدن الى الاستسلام لتجنب المعارك، وذلك بعد انتقالها من الجبال والصحاري الى أبواب المدن، ودعت الى اتفاق منطقي لتجنيب تعرض المدن وسكانها لأضرار

هذه الدعوة من طالبان تذكر بالاستراتيجية التي استخدمتها عند استيلائها على السلطة في منتصف التسعينيات بمحاصرة المدن وإرغام الزعماء التقليديين على التفاوض والاستسلام.

طالبان حذرت في الوقت ذاته بشدة تركيا من إبقاء قواتها في افغانستان بذريعة حماية مطار كابول بعد انجاز انسحاب القوات الأجنبية المقرر في نهاية اب/أغسطس المقبل

ودفعت شدة القتال في افغانستان عواصم غربية الى دعوة رعاياها الى المغادرة بسبب مخاوف أمنية

وباتت طالبان تطوق عدة عواصم ولايات وذلك بعد الاستيلاء في الشهرين الماضيين على مناطق ريفية واسعة، ولا يبدي الجيش الأفغاني مقاومة شديدة ولم يعد يسيطر سوى على المدن الكبرى ومحاور الطرق الرئيسية.

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