العالم-العراق

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجه يوم الإثنين، الى محافظة ذي قار جنوبي العراق، لمتابعة فاجعة مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة عن كثب، حيث عقد اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، للوقوف على أسباب حادثة الحريق، ومعالجة تداعياتها.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الاجتماع خرج بعدة قرارات على رأسها : البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا .

وقرر الاجتماع سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

وشدد الاجتماع على توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

واعتبر الاجتماع ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فوريا، ونقل الجرحى أصحاب الحالات الحرجة إلى خارج العراق.