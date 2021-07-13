"لبيد" للأوروبيين: لا جدوى من "حل الدولتين"!

العالم- الاحتلال

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "لبيد" اشترك -أمس- بمؤتمر رسمي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وقال أمام 27 وزير خارجية: إنه لا جدوى حاليًّا من الحديث عن "حل الدولتين".

ولفت إلى إمكانية تحقيق التسوية مع الدول العربية دون ربطه بـ"حل الدولتين".

وأضاف "لبيد": "لا توجد جدوى في الوقت الحالي من حل الدولتين (..) هناك أمر جيد يحصل بيننا وبين المعتدلين من العرب، وأريد توسيع دائرة السلام لدول أخرى، ويجب أن تشمل الفلسطينيين في النهاية" حسب تعبيره .

وتحدث عن أنه "ما يزال من الداعمين لفكرة حل الدولتين إلا أن لديه شروطًا لذلك منها أن تكون دولة طامحة للسلام".

وأشار "لبيد" إلى أنه "يجب أن نتذكر أمرًا واحدًا؛ وهو أنه حال قيام دولة فلسطينية فيجب أن تكون ديمقراطية طامحة للسلام (..) لا يمكن أن يطلب منا أن نبني بأيدينا تهديدًا آخر على حياتنا (..) يجب تحسين حياة الفلسطينيين، وأي شيء إنساني أنا أدعمه"، حسب زعمه.

وتطرق للحديث عن قطاع غزة وما وصفها بـ"التهديدات المستمرة"، قائلا بأن حركة حماس تستمر بتهديد اسرائيل.

وكان "لبيد" من أشد داعمي الحوار مع السلطة الفلسطينية و"حل الدولتين" إبان حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.