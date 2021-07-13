الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تحت حماية طيران الاحتلال الامريكي..

"قسد" تقتحم بلدتين بريف الحسكة وتختطف عددا من الاهالي

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مدعومة من قوات الاحتلال الامريكي قريتين في ريف الـحسكة واختطفت ثلاثة شبان سوريين واقتادتهم إلى معسكرات للتجنيد القسري.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر أهلية: "اقتحمت ميليشيا (قسد) قرى عجاجه وعيدان بمحيط مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للـحسكة واختطفت ثلاثة شبان واقتادتهم إلى معسكرات للتجنيد القسري بهدف زجهم للقتال في صفوفها".

وبينت المصادر أن "عمليات الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي".

ويوم امس الاثنين ذكرت مصادر محلية أن "مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) اقتحمت بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي وأقامت عدداً من الحواجز المسلحة داخلها واختطفت عدداً من الأهالي بينهم شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اقتادت الشبان إلى معسكرات للتجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها".

وصعدت ميليشيا "قسد" في الاونة الاخيرة عمليات الاقتحام التي تنفذها في المناطق التي تخضع لسيطرتها في الجزيرة السورية لاختطاف الأهالي والشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف اقتيادهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

روابط ذات صلة

بالفيديو..قوات أمريكية تسير دوريات شرقي الحسكة للمرة الاولى من شهور

جريمة اخرى ارتكبتها "قسد" في بلدة الشعفة بريف دير الزور

مصادر تكشف عن زيارة وفد أمريكي للرقة بعد سنتين من الانسحاب

استنفار بصفوف قوات التحالف و'قسد' في ريف دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/ الاعتداء على رجل أمام طفلته داخل قطار يثير سخطا في مصر

فاجعة مستشفى ذي قار على جدول أعمال البرلمان العراقي

فرنسا تحدد موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية لديها

"لبيد" للأوروبيين: لا جدوى من "حل الدولتين"!

5 أضرار صحية نتيجة تناول الطعام قبل النوم مباشرة.. ما هي؟

شاهد.. رتل عسكري ضخم للقوات التركية يدخل الأراضي السورية