"قسد" تقتحم بلدتين بريف الحسكة وتختطف عددا من الاهالي

العالم-سوريا

وذكرت مصادر أهلية: "اقتحمت ميليشيا (قسد) قرى عجاجه وعيدان بمحيط مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للـحسكة واختطفت ثلاثة شبان واقتادتهم إلى معسكرات للتجنيد القسري بهدف زجهم للقتال في صفوفها".

وبينت المصادر أن "عمليات الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي".

ويوم امس الاثنين ذكرت مصادر محلية أن "مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا (قسد) اقتحمت بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي وأقامت عدداً من الحواجز المسلحة داخلها واختطفت عدداً من الأهالي بينهم شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اقتادت الشبان إلى معسكرات للتجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها".

وصعدت ميليشيا "قسد" في الاونة الاخيرة عمليات الاقتحام التي تنفذها في المناطق التي تخضع لسيطرتها في الجزيرة السورية لاختطاف الأهالي والشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف اقتيادهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.