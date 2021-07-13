فاجعة مستشفى ذي قار على جدول أعمال البرلمان العراقي

العالم-العراق

ولقي 83 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات جراء الحريق بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى "الحسين" بمدينة الناصرية (جنوب)، وفق آخر إحصائيات نشرتها وسائل اعلام نقلا عن السلطات العراقية.

وطالب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الحكومة "بفتح تحقيق فوري لكشف أسباب وقوع حادثة الحريق، ووضع حد لتكرار مسلسل الحرائق المأساوية في دوائر الدولة، والإسراع في محاسبة جميع المقصرين".

وقال الكعبي في بيان، إن البرلمان سيخصص جلسته المقررة في وقت لاحق الثلاثاء، لمناقشة أسباب وتداعيات فاجعة حريق المستشفى.

وأشار إلى أن "التقصير والإهمال الذي أشرنا إليه في حادثة مستشفى ابن الخطيب تكرر اليوم بسبب عدم الجدية في اتخاذ التدابير والإجراءات والاحتياطات الفورية اللازمة".

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، اندلع حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، بسبب انفجار أسطوانة أكسجين أدى إلى مصرع 82 وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.